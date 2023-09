Schianto in piazza De Ferrari, due feriti

Incidente nella notte in piazza De Ferrari nel centro di Genova. All'una meno un quarto di mercoledì 6 settembre 2023 una coppia, marito e moglie di circa 65 anni, si è schiantata a bordo di uno scooter finendo sul marciapiede e poi contro il muro di una banca all'intersezione con via Dante.

Sul posto il 118 ha inviato l'automedica Golf 4 e ambulanze 287 della Nuova Volontari San Fruttuoso e 293 della Croce Verde Genovese. La missione è partita in codice rosso, poi fortunatamente le condizioni dei due feriti si sono rivelate meno gravi rispetto a quanto non sembrasse in un primo momento.

I due sono stati portati in codice giallo all'ospedale San Martino, sul posto anche gli agenti della polizia locale che hanno ricostruito la dinamica dell'incidente, che non ha coinvolto altri veicoli.