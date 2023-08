Raffica di incidenti, quattro donne in ospedale

Quattro donne sono rimaste ferite in altrettanti incidenti stradali, avvenuti sulle strade genovesi nel pomeriggio di martedì 29 agosto 2023. Per fortuna nessuna è risultata in imminente pericolo di vita, quindi da codice rosso, perlomeno una volta valutate dal medico, perché in due casi i mezzi di soccorso sono usciti in codice rosso, vista la dinamica dell'accaduto.

Il primo incidente è avvenuto poco dopo le 14 in piazza Sturla. Sul posto sono intervenute due ambulanze (Burlando e Nerviese) e l'automedica Golf 1. Una quarantenne, che viaggiava in sella a un mezzo a due ruote, è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale San Martino in codice giallo.

Sempre in codice giallo, ma al Galliera, è stata portata la quindicenne, rimasta ferita poco prima delle 16 in piazza Dante. Anche in questo caso la ferita era in moto. Qui i mezzi di soccorso (Golf 1 e Croce Bianca Carignano) sono usciti in codice rosso, poi declassato.

Dal centro a Pontedecimo, dove, poco prima delle 17, una 65enne è stata investita in via Paolo Anfossi. Questa volta la paziente è stata portata al Villa Scassi, in codice giallo, dopo che l'intervento dell'automedica Golf 2 e di un'ambulanza della Croce Verde di Pontedecimo era partito in rosso.

In corso Sardegna infine, intorno alle 17.30, niente automedica ma solo i volontari della Moresco, che hanno accompagnato una donna di 48 anni in codice giallo al Galliera. A questi episodi si aggiungono un ciclista ferito a Borgo Fornari poco dopo le 15.30 e un motociclista coinvolto in un incidente avvenuto intorno alle 15 in via De Gaspari ad Albaro.