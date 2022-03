Schianto auto-moto in Piazza delle Americhe, 50enne al San Martino

Ancora un incidente stradale nella giornata di oggi, martedì 1° marzo che finora - mentre scriviamo sono le 6 di sera - ha registrato dieci sinistri come riporta la polizia locale.

In Piazza delle Americhe uno scooter, che si stava dirigendo in largo Archimede, si è scontrata con un'auto che proveniva dall'omonima via; almeno secondo le prime ricostruzioni degli agenti del nucleo infortunistica.

Ad avere la peggio la 50enne a bordo della moto che ha riportato un severo trauma facciale ed è stata ricoverata in codice giallo al San Martino dalla Croce di San Fruttuoso ambulanza 281.