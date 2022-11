Triplo incidente in mattinata, piastra di Genova Est chiusa (e poi riaperta)

Triplo incidente prima nella mattinata di venerdì 25 novembre, a Genova e sulle alture di Santa Margherita Ligure.

A causa di un incidente in piazza Garassini è rimasta chiusa, seppur per pochi minuti, la piastra di Genova Est, presso il casello autostradale, in direzione mare-levante. Si registrano comunque rallentamenti in via Bobbio. Due persone sono state curate dalla Croce Rossa di Genova, giunta sul posto in codice giallo.

Da segnalare altri due incidenti poco prima delle 8: il primo verso le 7,30 a San Lorenzo della Costa, in via Torre San Gioacchino. Nello scontro auto-moto è rimasta coinvolta una ragazza di 20 anni, curata sul posto. Intervenuta, inizialmente in codice giallo, l'ambulanza dei Volontari del Soccorso Ruta.

Il secondo dieci minuti dopo in via Merano, a Sestri Ponente: coinvolta una ragazza di 18 anni portata al pronto soccorso di Villa Scassi in codice giallo con trauma cranico. Sul posto, la Croce Rosa Rivarolese e la polizia locale.