Moto prende fuoco dopo incidente, intervengono i vigili del fuoco

Incidente in moto ieri sera, giovedì 6 agosto 2020, in via Perlasca a Campi.

Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme divampate dal motociclo, che ha preso fuoco dopo l'impatto con l'asfalto.

Il conducente è stato soccorso dal personale del 118 e ha riportato alcune ustioni, sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia locale e i carabinieri per la gestione del traffico.