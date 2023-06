Cade con l'auto sui binari del treno: ritardi e cancellazioni

Mattinata di 'passione' per i pendolari genovesi e in generale di tutto il centro-ponente ligure: nella notte tra domenica e lunedì infatti un'auto che viaggiava sulla strada è caduta sui binari sottostanti, con ripercussioni su tutta la linea ferroviaria.

L'incidente stradale che si è verificato verso le 3 nel ponente ligure, tra Bordighera e Taggia Arma ha causato dapprima un'interruzione dell'intera linea Genova-Ventimiglia, poi ritardi e cancellazioni che si sono accumulati e hanno riguardato ovviamente anche i convogli in viaggio per il capoluogo ligure per tutta la prima parte della mattinata. Il conducente dell'auto ha riportato lievi ferite e l'auto è stata rimossa nel corso della notte.

In totale, un intercity è stato cancellato e tre regionali hanno subito limitazioni, ma i disagi si sono prolungati per tutta la prima parte della mattinata con treni che continuano ad accumulare ritardi. A Genova Piazza Principe ritardi per il regionale per Milano Centrale delle 7,50 (77 minuti), per quello per Brignole delle 8,07 (105 minuti) e per quello delle 8,14 per Sestri levante (84 minuti). Si segnalano ritardi, seppur più lievi, anche su altri treni per Roma, Brignole e Nervi.