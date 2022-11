Pedone investito da una moto, due feriti

Ancora un pedone investito da una moto sulle strade genovesi. Dopo il grave incidente di domenica notte a Sturla con tre feriti in codice rosso, un altro episodio anche a ponente, intorno alle ore 14:20 di lunedì 28 novembre 2022.

È successo sul lungomare di Pegli. La missione del 118 con automedica Golf 5 e ambulanze della Croce Verde Praese e Misericordia Ponente Soccorso è partita in codice rosso, fortunatamente le condizioni delle due persone coinvolte dallo schianto, motociclista e pedone, si sono poi rivelate meno gravi del previsto. I due sono stati portati in codice giallo all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale per ricostruire la dinamica dell'incidente e regolare il traffico, per consentire i soccorsi è stato infatti predisposto un senso unico alternato, che ha causato qualche inevitabile rallentamento in zona.