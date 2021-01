Ferrari distrutta per Marchetti mentre si allena a Pegli

Brutta sorpresa per il portiere del Genoa Federico Marchetti. Mentre il giocatore si allenava con i compagni sul campo del Signorini di Pegli, la sua Ferrari si è schiantata poco distante da lui. È successo poco prima delle 16 di lunedì 11 gennaio 2021.

Alla guida un addetto, che stava riportando la Ferrari a Marchetti dopo averla lavata. Il conducente non ha riportato gravi conseguenze. Altrettanto non si può dire della super car, danneggiata in modo serio.

L'assicurazione dovrà coprire anche le spese per risarcire i proprietari dei veicoli parcheggiati, scontrati dalla Ferrari prima di terminare la sua corsa contro un guard rail.