Perde il controllo dell'auto e si ribalta: donna incastrata nell'abitacolo

Schianto a Pegli. Intorno alle ore 13:30 di sabato 6 gennaio 2024 la conducente di un'automobile che percorreva via De Nicolay ha perso il controllo del veicolo e ha terminato la sua corsa su un fianco, rimanendo bloccata all'interno dell'abitacolo.

I vigili del fuoco del distaccamento di Multedo sono intervenuti sul posto, hanno stabilizzato la vettura con speciali puntelli e si sono creati un varco dal cofano posteriore. Raggiunta la signora, l'hanno stabilizzata su una barella e consegnata alle cure dei militi della croce verde Pegliese e del medico presente con l'automedica Golf 5.

La donna è stata poi portata in codice giallo all'ospedale Villa Scassi. In via De Nicolay è intervenuta anche la polizia locale per la gestione del traffico e i rilievi.

