Investita da una moto a Pegli, settantenne intubata

Una donna di 70 anni è rimasta ferita in modo grave in seguito a un incidente stradale, avvenuto intorno alle 19 di giovedì 11 aprile 2024 in via Pallavicini a Pegli. L'anziana è stata investita da una moto e, cadendo, ha battuto la testa, riportando un trauma cranico.

Sul posto, oltre alla polizia locale, sono intervenute l'automedica Golf 5 e due ambulanze della Croce Verde Praese e di Sestri.

Mentre gli agenti si occupavano di chiudere la strada, rimasta interdetta alla circolazione per circa un'ora, l'anziana è stata soccorsa dal medico e intubata, quindi trasferita in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

Lievi ferite per il motociclista. Le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto sono affidate alla sezione Infortunistica della polizia locale.

