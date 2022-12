Si schianta in autostrada e all'arrivo della polizia scappa a piedi: ricercato

Sono in corso le ricerche di un uomo che questa mattina, venerdì 16 dicembre poco prima delle 7, ha avuto un incidente autonomo in A10 e, alla vista, delle volanti della polizia si è dato alla fuga a piedi.

Lo schianto è avvenuto al Km 12.6 tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione del capoluogo ligure. È stato un'automobilista a dare l'allarme avendo assistito al forte impatto del mezzo che lo precedeva e che ha provocato lesioni al conducente. Ma nonostante le sue condizioni, l'uomo vedendo l'arrivo dei mezzi di soccorso si è lanciato in mezzo alla carreggiata e l'ha attraversata a piedi correndo un grosso rischio per sé e per gli altri utenti della strada. Raggiunto il guardrail dell'altra direzione di marcia si è poi lanciato di sotto nella vegetazione ed è scappato.

La centrale del 118 ha inviato un'altra ambulanza a Sestri in corrispondenza della zona indicata dal testimone ma del fuggitivo nessuna traccia. Sul caso indaga la polizia stradale di Genova intervenuta per i rilievi e per mettersi alla ricerca dell'automobilista.

A causa dell'incidente, verso Genova si viaggia attualmente (sono le 9.30) con sei chilometri di coda.