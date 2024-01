Automobilista travolge due pedoni: un ragazzo in ospedale

Due pedoni sono stati investiti da un'automobile in corso Armellini all'altezza della chiesa. È successo poco prima delle ore 8 di venerdì 5 gennaio 2024.

Sul posto il 118 ha inviato l'automedica Golf 3 e due ambulanze, la 287 della Nuova Volontari San Fruttuoso e un mezzo della Misericordia Genova. I due ragazzi sono stati soccorsi: uno è stato portato in codice verde all'ospedale Galliera per un trauma alla gamba sinistra mentre l'altro ha rifiutato il trasporto in ospedale.

La missione era partita in codice rosso, fortunatamente poi le condizioni dei feriti si sono rivelate meno gravi di quanto non sembrasse in un primo momento. Presente sul posto anche la polizia locale per i necessari accertamenti sulla dinamica dell'incidente.

