Investita da una moto, 65enne in codice rosso

Incidente stradale intorno alle ore 17:30 di lunedì 31 luglio 2023 in via San Gerolamo Emiliani a Rapallo. Una donna di 65 anni è stata investita da una moto e ha riportato diversi traumi.

Il 118 ha inviato sul posto l'ambulanza della Croce Bianca di Rapallo e l'automedica Tango 2. La donna è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova.

Presente in via San Gerolamo Emiliani anche la polizia municipale di Rapallo per ricostruire la dinamica.