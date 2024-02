Anziano investito da un'auto: intubato e portato al San Martino in elicottero

Un uomo di 85 anni è stato investito da un'automobile, per cause in via di accertamento, in corso IV Novembre a San Salvatore di Cogorno. È successo poco dopo le ore 10 di mercoledì 7 febbraio 2024.

Le condizioni dell'anziano sono sembrate subito molto gravi, il 118 ha inviato l'automedica Tango 1 e un'ambulanza della Croce Rossa di Cogorno per i primi soccorsi sul posto.

L'uomo ha riportato un trauma cranico ed è stato intubato, poi è stato disposto il trasferimento d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale San Martino di Genova con l'elicottero Drago dei vigili del fuoco. Presente sul posto anche la polizia municipale di Cogorno per i necessari accertamenti.

