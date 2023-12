Bolzaneto, pedone investito: i residenti chiedono maggiore illuminazione

Un pedone è stato investito intorno alle ore 18:30 a Bolzaneto all'incrocio tra via Barchetta e via Reta, nel tratto dove, sull'altro lato della carreggiata, si trova l'incrocio con via Zamperini. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Azzurra di Fegino e una persona di circa 70 anni è stata portata in codice giallo all'ospedale Villa Scassi.

Sul gruppo di quartiere 'Quelli di Bolzaneto' molti residenti della zona puntano il dito sulla scarsa illuminazione dell'attraversamento pedonale, denunciando altri incidenti all'incrocio e altre persone che investite negli ultimi mesi, chiedendo al Comune e al Municipio di attivarsi per trovare una soluzione e rendere meno buio l'attraversamento.

