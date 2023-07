Si schianta in moto, intubato

Un motociclista di circa quarant'anni è rimasto ferito in modo grave in seguito a un incidente, avvenuto poco prima delle 15 di domenica 16 luglio 2023 sulla strada provinciale 26 bis del passo del Bocco in località Giaiette, nel comune di Borzonasca, al confine tra Liguria ed Emilia Romagna.

Sul posto sono intervenute l'automedica Tango 1, un'ambulanza della Croce Bianca di Mezzanego e l'elicottero Drago dei vigili del fuoco. Nell'incidente non risultano coinvolti altri mezzi.

Il motociclista è stato trasportato in codice rosso, incosciente e intubato, al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Le sue condizioni sono gravi.