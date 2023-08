Sfilza di incidenti stradali per il primo giorno del nuovo elicottero dei vigili del fuoco

Il primo giorno di lavoro, per il nuovo elicottero Aw139 in dotazione al reparto volo dei vigili del fuoco di Genova, si è aperto ieri, sabato 5 agosto, con una sequenza di incidenti stradali.

Il primo, sul passo del Bracco, riguardava una motociclista che, in seguito a una caduta, ha finito la sua corsa sotto il guard rail rimanendo incastrata. La squadra di Chiavari, intervenuta via terra, ha liberato la ragazza tagliando il guard rail, mentre l'elisoccorritore e il medico si sono calati a terra per operare. Stabilizzata la paziente, è stata trasportata in ambulanza fino a Sestri Levante e poi trasferita sull'elicottero Drago per il trasporto al San Martino di Genova.

Il secondo intervento per il Reparto Volo ha riguardato un incidente sulla A26. Anche in questo caso, elisoccorritore e medico, sono stati verricellati sul luogo dell'incidente. Il medico, constatate le condizioni del ferito, ha optato per il trasporto in ospedale a mezzo ambulanza