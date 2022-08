Ubriaco alla guida con moglie e bimbi a bordo, cappotta con l'auto e poi aggredisce i vigili

Era ubriaco alla guida con moglie e bimbi a bordo.

Dopo una curva ha perso il controllo dell'auto che si è cappottata precipitando nel bosco, sotto al percorso ginnico del Parco del Peralto. Ma invece che lasciar fare il proprio lavoro ai soccorritori e ai vigili, li ha aggrediti, tentando di tirare fuori dall'ambulanza - della Croce Bianca genovese - i figli.

L'episodio è accaduto nel primo pomeriggio di Ferragosto e ha portato all'arresto del conducente da parte della polizia locale. I bambini non hanno, per fortuna, riportato gravi ferite, ma sono stati ricoverati al Gaslini dalla Misericordia Centro e da un'altra pubblica assistenza, mentre la moglie si sarebbe rotta una spalla ed è stata trasportata, in codice giallo per dinamica, all'ospedale Evangelico di Voltri.

Sul posto anche i vigili del fuoco per rimettere in carreggiata la macchina.