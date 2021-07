Travolgono motorino con l'auto e scappano, identificati grazie alle telecamere

Nella mattinata di giovedì 22 luglio 2021 i carabinieri di Santa Margherita Ligure, al termine di indagini, hanno identificato e denunciato a piede libero per omissione di soccorso due persone. Decisive per l'identificazione le immagini del sistema di videosorveglianza cittadino.

A finire nei guai una 24enne di Santa Margherita Ligure e un 27enne di Lavagna. La ragazza, alla guida di una Toyota Yaris con a bordo anche l'amico, aveva travolto un motorino in via Paraggi al Mare, in direzione Portofino, lo scorso 12 luglio. Nonostante l'impatto violento i due si erano dileguati senza prestare soccorso.

Il motociclista, originario dello Sri Lanka, era stato soccorso da alcuni passanti e poi dai medici del 118 prima di essere trasportato all’ospedale di Lavagna dove gli erano state riscontrate diverse lesioni, guaribili in venti giorni.