Otto incidenti in 2 ore sulle strade di Genova, coinvolto anche un bus in servizio

Otto incidenti stradali sulle strade di Genova in due ore: è questo il bilancio rilevato dalla polizia locale alle 8,30 circa della mattinata di giovedì 19 ottobre. Per fortuna di questi incidenti, per lo più dovuti alle strade bagnate e alla distrazione, nessuno è particolarmente grave e per diversi non c'è stato bisogno di ricorrere alle cure mediche.

Da segnalare uno scontro tra tre mezzi - una moto, un'auto e un bus Amt in servizio - in via Struppa, all'altezza dell'Asl: qui la polizia locale ha dovuto chiudere la strada in entrambe le direzioni per circa tre quarti d'ora, tra le 7,30 e le 8,15, con inevitabili disagi sul fronte della viabilità.

Sul posto, la Croce Verde di San Gottardo e la Pubblica Assistenza Molassana che hanno portato due persone rispettivamente al Galliera e al San Martino in codice giallo.