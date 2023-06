Sfilza di incidenti tra cui doppio investimento in centro con chiusura strada

Dopo una notte complicata e caratterizzata da due schianti che hanno coinvolto motociclisti ricoverati in codice rosso, anche questa mattina sono stati registrati incidenti stradali: un doppio investimento con conseguenze sulla viabilità in centro, a cui si aggiunge un incidente sulla A10 che sta provocando code chilometriche e, infine, un altro incidente a Sampierdarena.

Per le 8 del mattino, una persona è stata investita da un mezzo in via Montevideo, soccorsa dalla Croce Bianca Genovese e portata all'ospedale San Martino di Genova in codice giallo. Sul posto anche una pattuglia della polizia locale.

Poco dopo, verso le 8,30, altro investimento in corso Sardegna: la polizia locale ha chiuso le corsie centrali del tunnel della strada, direzione monte. Il pedone, travolto da una moto, è stato soccorso dalla Nuova Volontari del Soccorso San Fruttuoso sezione di Moresco e dall'automedica Golf 1, ed è stato portato in codice rosso - il più grave - all'ospedale San Martino.

La mattinata è proseguita con un altro incidente, poco dopo, ma questa volta sull'autostrada A10, nel tratto tra Pra' e Pegli, dove si è creata una coda di 2 km: sul posto la Misericordia Soccorso Ponente.

Verso le 9, a Sampierdarena, un altro incidente stradale in via Avio: sul posto la polizia locale, la Croce Verde di Sestri Ponente, la Misericordia Soccorso Genova e la Croce d'Oro di Sampierdarena.