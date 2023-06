Schianti nella notte: due motociclisti feriti in codice rosso

Diversi incidenti stradali sono stati registrati nella notte tra mercoledì e oggi, giovedì 15 giugno, in città (a questo link invece quelli di stamattina): poco prima di mezzanotte, un motociclista di 20 anni si è schiantato contro un'auto parcheggiata tra via Tolemaide e corso Torino. È stato stabilizzato dai volontari della Croce Bianca Genovese e, dato che riportava diversi tipi di traumi al volto e alla testa e non riusciva a ricordare l'accaduto, è stato portato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova con l'ambulanza 287. Sul posto anche la polizia locale.

Verso l'una di notte, un altro incidente che ha visto coinvolto un centauro in corso Sardegna, all'altezza di via Varese: si tratta questa volta di uno schianto tra auto e moto e il motociclista è finito al San Martino in codice rosso. Sul posto la Croce Bianca Genovese, l'automedica Golf 1 e la polizia locale. La strada è stata chiusa verso le 2 e riaperta alle 5,30.