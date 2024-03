Auto finisce cappottata, conducente in codice rosso

Tra un intervento per il maltempo e l'altro, domenica 10 marzo 2024 i vigili del fuoco hanno anche prestato soccorso a un giovane, coinvolto in un incidente stradale, avvenuto poco prima delle 16 in via Donato Somma a Nervi.

Al loro arrivo, i vigili del fuoco hanno trovato il giovane già fuori dall'auto, che ha terminato la sua corsa sul tetto. Non risultano altri mezzi coinvolti.

Sul posto anche un'ambulanza della Croce Verde di Bogliasco e l'automedica Golf 1, che ha accompagnato il ferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Indagini affidate alla polizia locale.