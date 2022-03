Autostrade: incidente e chiusura di Genova Nervi, code un po' ovunque

Un'altra mattinata difficile, quella di giovedì 31 marzo, sulle autostrade liguri. Oltre alle code a causa dei lavori, segnalate un po' ovunque, a complicare il quadro ci si è messo un incidente avvenuto presso l'uscita di Genova Nervi, che è stata chiusa in entrambe le direzioni. Un mezzo pesante ha scontrato un guard rail, non si registrano feriti. Uscita consigliata Recco.

Nel dettaglio, intorno alle 9, si registra un km di coda sull'A7 tra Ronco Scrivia-Busalla in direzione Genova, così come tra Busalla e Bolzaneto. Veicoli incolonnati anche presso l'allacciamento A7/A10 Genova-Savona-Genova, direzione Genova.

In A12 Genova coda in uscita a Genova Est, provenendo da entrambe le direzioni, tra Rapallo e Recco, direzione Genova, incolonnamenti per 3 km. Coda anche tra Nervi e Genova Est sia in direzione Genova, che verso Livorno. Tra Nervi e Recco, direzione Livorno, 3 km di coda.

In A10 un km di coda tra Savona e Albisola, 5 km tra Celle Ligure e Varazze, in direzione Genova, un km all'allacciamento A10/A26 Genova-Gravellona Toce-Arenzano in direzione Ventimiglia, così come tra Albisola e Savona in direzione Ventimiglia. Resta chiusa l'entrata di Arenzano, direzione Ventimiglia.

Infine sull'A26 3 km di cosa all'allacciamento A26/diramazione Predosa Bettole-Ovada, direzione Genova Voltri.