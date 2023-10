Auto incastrata sulla passeggiata di Nervi

Intervento dei vigili del fuoco nella notte tra sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 sulla passeggiata Anita Garibaldi di Nervi per rimuovere un'auto, rimasta incastrata.

Sul suggestivo camminamento che unisce il porticciolo a Capolungo vige il divieto di transito, ma l'automobilista in questione non se n'è accorto. Impossibilitato a fare inversione, il guidatore è rimasto incastrato all'altezza della foce del torrente Nervi.

Pare infatti che sia sceso in passeggiata con l'auto o da via Ghirardelli Pescetto o dalla discesa accanto alla stazione, per poi dirigersi verso ponente e procedere fino a che ha potuto, ovvero poco prima del porticciolo.

Sul posto anche la polizia locale, che ha sanzionato il guidatore.