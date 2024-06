Con l'auto contro veicoli parcheggiati, poi scappa a piedi a casa e aggredisce il padre, delirio a Nervi

Scatena il panico in auto, sbattendo contro un veicolo parcheggiato, poi ha accelerato, prendendo con la fiancata altre auto parcheggiate. Tutto questo poco distante da un parco giochi in cui si trovavano dei bambini a cui, secondo il racconto dei testimoni, sono arrivati detriti dei veicoli incidentati. È successo ieri pomeriggio, poco prima delle 18 a Nervi, tra via Oberdan e via del Commercio. A bordo dell'auto un giovane di 25 anni, plupregiudicato e segnalato come soggetto pericoloso, già seguito dalla salute mentale.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, dopo aver preso in pieno le auto il 25enne si sarebbe allontanato abbandonando l'auto, ritrovata dagli agenti su segnalazione dei cittadini che spaventati avevano assistito alla scena. Poco dopo il giovane sarebbe tornato sul posto per recuperare la targa della sua auto, una Volkswagen Golf, persa nell'impatto. Tornato a casa è stato raggiunto da locale e carabinieri, a cui ha detto di non avere con sé la patente.

Poco dopo il padre del giovane avrebbe richiesto un nuovo intervento alle forze dell'ordine accusando il figlio di averlo aggredito. Lo stesso giovane poco dopo ha accettato il trasporto al San Martino, dove è stato ricoverato. Gli esami accerteranno se fosse sotto effetto di alcol o altre sostanze per stabilire l'entità delle sanzioni amministrative. Fortunatamente tanta paura, ma nessuno è rimasto ferito.