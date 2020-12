Caduto sul bus dopo una frenata: neonato muore in ospedale

Non ce l’ha fatta il neonato che lo scorso 28 ottobre è caduto sul bus mentre era in braccio alla mamma.

Il piccolo, venti giorni all’epoca dell’incidente, è morto all’ospedale Gaslini, dove era stato ricoverato subito dopo la caduta e dove era stato ricoverato d’urgenza per le ferite riportate nella caduta.

Il neonato era in braccio alla madre quando, in via Buozzi, il conducente di un bus della linea 1 aveva frenato per il passaggio di un pedone. La frenata aveva fatto perdere l’equilibrio alla mamma, che lo aveva in braccio, e il piccolo aveva battuto la testa.

Dopo l’intervento chirurgico era stato trasferito in terapia intensiva e da lì nell'hospice, monitorato costantemente, sino al tragico epilogo.