Auto precipita in una scarpata, elisoccorso in azione

Grave incidente questa mattina a Neirone, in località Roccatagliata, dove un'auto uscendo fuori di strada, per cause ancora da chiarire, è precipitata in una scarpata.

Da quando è partita la chiamata, alle 7.25 di martedì 31 agosto, i vigili del fuoco (15 unità tra squadra a terra ed elicottero) sono al lavoro per raggiungere la vettura sprofondata nella vegetazione e quindi difficilmente raggiungibile.

Secondo le prime informazioni, a bordo ci sarebbero tre persone. Per accelerare le operazioni di trasporto in ospedale dei feriti è stato richiesto l'intervento di Drago, l'elicottero dei vigili del fuoco, che è atterrato a Neirone, intorno alle 9, dopo aver fatto scendere, tramite verricello, il medico e gli infermieri del 118.

Sul posto anche i carabinieri e due ambulanze.

Notizia in aggiornamento.