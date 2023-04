Incidente tra due moto, grave 16enne

Un ragazzo di 16 anni è rimasto ferito in modo grave in seguito a un incidente stradale, che ha visto coinvolte due moto, avvenuto intorno alle 7.20 di mercoledì 12 aprile 2023 in via Garibaldi a Ne, nell'entroterra di Lavagna. È il secondo grave incidente che avviene in zona in due giorni.

Sul posto sono intervenute ambulanze delle Croci Verde di Carasco e Rossa di Cogorno, oltre all'automedica Tango 1, all'elicottero Grifo, decollato da Albenga, e ai carabinieri per le indagini del caso.

Il giovane è stato trasferito prezzo la piazzola di atterraggio e lì caricato a bordo di Grifo e portato in codice rosso, ma cosciente, al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Un altro ferito, meno grave, è stato trasportato all'ospedale di Lavagna.