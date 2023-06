Incidente tra moto, via Murcarolo chiusa e poi riaperta a senso unico alternato

Incidente stradale in via Murcarolo a Quinto, all'altezza di un distributore di benzina, intorno alle ore 15 di sabato 17 giugno 2023. Ancora non è chiara la dinamica, due scooter si sono scontrati e i due conducenti sono finiti a terra e contro alcune auto in sosta, rimanendo feriti. Sono stati soccorsi dall'automedica Golf 1 e dalle ambulanze della Croce Gialla, ma non sarebbero in grave condizioni, il trasporto in ospedale è stato classificato come codice giallo.

Disagi al traffico nella zona. La polizia locale presente sul posto ha chiuso via Murcarolo intorno alle ore 16 durante i soccorsi perché una piccola porzione di asfalto avrebbe ceduto mentre un autobus stava facendo manovra.

Alle ore 16:40 la strada è stata riaperta a senso unico alternato.