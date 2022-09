Barcolla in mezzo alla strada e finisce contro una moto, in codice rosso all'ospedale

Uno straniero in evidente stato di alterazione psicofisica, forse per abuso di alcol o altre sostanze, è stato urtato da una moto che ha tentato di evitarlo in via Multedo di Pegli. L'uomo barcollava in mezzo alla strada intorno alle ore 21:30 di venerdì 9 settembre 2022.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 con un'ambulanza della Croce Verde Praese e l'automedica Golf 4 che ha prestato i primi soccorsi e disposto il trasferimento dell'uomo, anche per lo stato di coscienza parecchio alterato e la dinamica, all'ospedale Villa Scassi in codice rosso. L'uomo non parlava italiano e una volta in ospedale pare volesse addirittura andarsene, non ha comunque mai perso conoscenza.

Intervenuti anche gli agenti della polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.