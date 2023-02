Scontro auto-moto: un ferito in codice rosso

Ancora un incidente stradale con un ferito grave a Genova. Poco dopo mezzogiorno di sabato 4 febbraio 2023, per ragioni ancora da accertare, si sono scontrate un'automobile e una moto in via Ronchi a Multedo.

Sul posto il 118 ha inviato l'automedica Golf 4 e un'ambulanza della Croce Verde Praese, l'uomo in sella al mezzo a due ruote ha avuto la peggio. Dopo i primi soccorsi è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova per i traumi riportati. Non sarebbe comunque in pericolo di vita.

In via Ronchi è intervenuta anche la polizia locale per i rilievi e la gestione della viabilità.