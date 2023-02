Scontro motorino-pulmino: 14enne in codice rosso all'ospedale

Incidente stradale sulla strada provinciale 44 nel comune di Sestri Levante intorno alle 7:15 di venerdì 24 febbraio 2023, a scontrarsi per ragioni in via di accertamento un motorino guidato da una 14enne e un pulmino.

La ragazzina è volata a terra e nell'impatto ha riportato un trauma al volto, sul posto il 118 ha inviato l'automedica Tango 1 e l'ambulanza della Croce Rossa di Riva Trigoso. La missione è partita in codice giallo, ma poi vista la dinamica e il trauma è passata a codice rosso, il più grave.

La 14enne è quindi stata portata d'urgenza all'ospedale San Martino di Genova.