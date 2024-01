Motorino acceso lanciato in un dirupo, recuperato dai vigili del fuoco

Nella serata di martedì 23 gennaio 2024, intorno alle ore 20, la squadra del distaccamento Mario Meloncelli dei vigili del fuoco è intervenuta in via San Pantaleo per la segnalazione di un motorino acceso lanciato in un dirupo e ancora in moto.

I pompieri hanno raggiunto il mezzo con tecniche alpinistiche e hanno ispezionato la zona, alla ricera di un eventuale conducente, che non è stato però trovato. Il motociclo è stato recuperato, presenti sul posto anche gli agenti della polizia locale e i militi del 118 con una'ambulanza della Croce Blu Castelletto. Sono state avviate le indagini su quanto accaduto.

