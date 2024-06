Motociclista si schianta contro un muro sull'Aurelia e finisce in ospedale

Stava andando in giro in moto quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a schiantarsi contro un muro.

È successo a Zoagli, sulla via Aurelia: il centauro, un uomo di 55 anni, è stato portato in ospedale al San Martino in codice giallo verso le 17,20 di venerdì pomeriggio. Inizialmente la situazione sembrava più grave ed era stato allertato anche l'elisoccorso, ma poi per fortuna non c'è stato bisogno di un suo intervento.

Sul posto la polizia locale di Zoagli, la Croce Verde di Chiavari e l'automedica Tango 1.