Violento schianto moto-auto: giovane centauro perde un piede, è gravissimo

Incidente stradale nella notte a Lavagna poco dopo le 3,30 del mattino tra sabato 1 e domenica 2 luglio: a schiantarsi violentemente, con una dinamica ancora da definire, un'auto e una moto in via Moggia.

Ad avere la peggio è stato il giovane motociclista sulla trentina: secondo le prime informazioni il centauro, nell'impatto violentissimo, avrebbe perso un piede e riportato diversi traumi in tutto il corpo.

Era incosciente e in gravissime condizioni quando è stato soccorso dalla Croce Rossa di Cogorno, dall'automedica Tango 1 e dall'elisoccorso Grifo 1. È stato portato in codice rosso all'ospedale San Martino e purtroppo è in pericolo di vita.

Continua a leggere su GenovaToday