Incidente nella notte, motociclista in codice rosso

A dare l'allarme sono stati alcuni passanti. L'incidente è avvenuto intorno alle 3.20 in corso Aurelio Saffi

Un motociclista è rimasto ferito in modo grave in seguito a un incidente stradale, avvenuto intorno alle 3.20 di sabato 11 settembre 2021 in corso Aurelio Saffi. Si è trattato di un incidente autonomo, ovvero senza il coinvolgimento di altri mezzi.

Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica, oltre alla polizia locale, anche con la sezione Infortunistica, a cui sono affidate le indagini per tentare di chiarire la dinamica dell'accaduto.

Il ferito, di circa quarant'anni, è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino con diversi traumi.