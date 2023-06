Motociclista 18enne cade da un dirupo: elisoccorso in azione

Stava andando in moto quando, per motivi ancora da chiarire, un centauro di 18 anni è caduto in un dirupo compiendo un volo di circa 5 metri.

È successo poco dopo le 16 di domenica 25 giugno a Rossiglione sulla strada provinciale 41, verso Tiglieto: i soccorsi sono ancora in corso, sul posto ci sono la Croce Rossa di Urbe, l'elicottero Drago dei vigili del fuoco e i carabinieri di Arenzano.