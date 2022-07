Schianto in A7, motociclista muore in ospedale

È morto in ospedale Alessandro Romano, l'uomo di 62 anni che nel pomeriggio di sabato 2 luglio 2022 ha avuto un incidente autonomo con il proprio scooter sull'autostrada A7, tra Bolzaneto e il bivio con la A12.

Le sue condizioni erano sembrate subito gravissime, era stato portato in codice rosso all'ospedale San Martino dopo essere stato intubato. Qualche ora dopo il decesso.

Si tratta della seconda vittima della strada in poche ore dopo l'anziana che ha perso la vita a Quinto in via Murcarolo mentre stava attraversando la strada.