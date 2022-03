Scontro tra due moto, coinvolto anche pedone: tre persone in codice rosso

Un altro grave incidente stradale a Genova, questa volta in via V Maggio, con tre feriti in codice rosso trasportati dal 118 negli ospedali San Martino e Galliera.

Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, secondo quanto appreso due motociclisti si sono scontrati e nell'impatto è stato colpito anche un pedone nella serata di martedì primo marzo 2022, intorno alle 22.50.

Alla guida dei mezzi a due ruote un 70enne e una donna di circa 30 anni, in più gravi condizioni l'anziano che è stato intubato, ma entrambi sono stati soccorsi dai militi del 118 e portati in codice rosso in ospedale, uno al San Martino e uno al Galliera. Anche il pedone, un 30enne, è stato soccorso e portato in codice rosso al San Martino.

Sul posto sono intervenuti anche quattro pattuglie della polizia locale e dell'infortunistica per i rilievi del caso e la ricostruzione dell'accaduto.