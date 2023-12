Incidente a Brignole, moto distrutte e conducenti gravi

Quasi negli stessi minuti in cui è avvenuto un maxi tamponamento in autostrada, in piazza delle Americhe, intorno a mezzogiorno, si è verificato un incidente stradale tra due moto.

Sul posto sono intervenute l'automedica Golf 4 e ambulanze della Croce Bianca genovese e della Croce Verde di Quarto, oltre alla polizia locale, anche con la sezione Infortunistica, incaricata delle indagini nei casi, come questo, di incidenti dalle gravi conseguenze.

I due motociclisti sono stati portati entrambi al pronto soccorso dell'ospedale San Martino: uno, il più grave, in codice rosso, con un trauma cranico e la sospetta frattura di bacino e femore; l'altro in codice giallo con un trauma cranico-facciale.