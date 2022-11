Pedone investito da una moto: tre giovani in codice rosso all'ospedale

Grave incidente nella notte in via 5 Maggio a Sturla, all'altezza di via del Tritone tra Sturla e Quarto. Una moto con a bordo due persone ha investito un ragazzo, poco dopo l'una di domenica 27 novembre 2022.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 con l'automedica Golf 1 e ambulanze della Croce Verde di Quinto e Croce Gialla: ad avere la peggio il ragazzo alla guida della moto che è stato intubato sul posto e portato, insieme alla ragazza che aveva a bordo e al giovane investito, in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova.

La Polizia Locale ha chiuso via Cinque Maggio fino alle ore 3:30 per permettere i soccorsi e poi per i rilievi, indagini in corso per stabilire la dinamica dell'incidente.