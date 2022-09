Pedone investito da una moto, un ferito in codice rosso

Un pedone è stato investito da una moto in via Multedo di Pegli poco prima delle ore 21:30 di venerdì 9 settembre 2022.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 con un'ambulanza della Croce Verde Praese e l'automedica Golf 4 che ha prestato i primi soccorsi e disposto il trasferimento della persona investita, in codice rosso, all'ospedale Villa Scassi. L'uomo non ha mai perso conoscenza e non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Spetterà agli agenti della polizia locale, intervenuti in via Multedo, ricostruire la dinamica dell'incidente.