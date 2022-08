Motociclista finisce in una scarpata, è grave

Oltre al bus che si è schiantato in corso Gastaldi, prima dell'alba di oggi, lunedì 1 agosto 2022, è avvenuto un altro incidente stradale: ferito un giovane in moto, finito fuori strada intorno alle 4.30 in via Nostra Signora della Guardia in val Polcevera.

Sul posto sono intervenute l'automedica Golf 2, un'ambulanza della Croce Rossa di Ceranesi e i vigili del fuoco, che si sono occupati di recuperare il ragazzo, finito in una scarpata.

Il 22enne è stato intubato e portato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Non risultano altri mezzi coinvolti.