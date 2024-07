Incidenti in moto nella notte: due centauri in codice rosso in ospedale

Incidente stradale nella notte a Cornigliano. Intorno alle ore 23:30 di giovedì 11 luglio 2024 un motociclista, per ragioni da accertare, ha perso il controllo del mezzo a due ruote ed è andato a sbattere contro un muro in piazza Pietro Metastasio.

Sul posto il 118 ha inviato l'automedica Golf 4 e un'ambulanza della Croce Bianca di Cornigliano, per le ferite riportate l'uomo è stato portato in codice rosso per dinamica all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. Intervenuta anche la polizia locale, dai primi accertamenti l'incidente sembra essere autonomo, senza il coinvolgimento di altri mezzi.

Un altro incidente simile è avvenuto nella notte nel levante, per la precisione a Riva Trigoso (frazione di Sestri Levante) in via Petronio. Un uomo di circa 30 anni è andato a sbattere con la propria moto ed è stato portato all'ospedale San Martino di Genova in codice rosso con intervento dell'automedica Tango 1 e di un'ambulanza della Croce Rossa.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp