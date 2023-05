Perde il controllo della moto e finisce contro un muretto, soccorso con l'elicottero

Grave incidente nella serata di domenica 28 maggio 2023 a Mezzanego, nell'entroterra di Chiavari. Un uomo di 38 anni ha perso il controllo della propria moto ed è andato a sbattere contro un muretto rimanendo ferito.

Lo schianto è avvenuto in via Francesco Gandolfo intorno alle ore 20 e sul posto il 118 ha inviato l'automedica Tango 1 e un'ambulanza della Croce Verde di Carasco. Per i traumi riportati è stato disposto il trasferimento del 38enne in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova con l'elicottero Grifo.

Ancora da chiarire la dinamica, anche se non sembrano esserci stato il coinvolgimento di altri veicoli.