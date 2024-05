Motociclista si schianta sul Fasce, in ospedale con l'elicottero

Un altro incidente stradale nel pomeriggio di domenica 12 maggio 2024. Intorno alle ore 16:40 un 35enne ha perso il controllo della propria moto autonomamente ed è andato a sbattere sulla strada per il monte Fasce, sulle alture di Bogliasco.

Violento l'impatto, si è subito attivata la macchina dei soccorsi con una missione partita in codice rosso: sul posto il 118 ha inviato l'automedica Golf 6 e un'ambulanza della Croce Verde di Lumarzo. L'uomo ha riportato un trauma cranico ed è stato disposto il trasferimento all'ospedale San Martino con l'elicottero Drago dei vigili del fuoco. Il codice è poi sceso a giallo, le condizioni del centauro si sono rivelate meno gravi rispetto a quanto non sembrasse in un primo momento.

Come detto è stata una giornata complicata per quello che riguarda la viabilità e con tanti incidenti: a Ponente una moto ha preso fuoco sull'Aurelia tra Voltri e Arenzano intorno alle ore 16:15; in autostrada si è invece ribaltato un tir tra Celle Ligure e Varazze sulla A10, il mezzo ha perso gasolio e si è formata una lunga coda in direzione Genova a partire dalle ore 17. In Corso Europa, infine, un'automobile si è ribaltata intorno alle ore 16 all'altezza di via Mosso e nei pressi di una pensilina del bus, alcuni bambini sono stati portati al Gaslini in codice giallo.

