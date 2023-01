Schianto moto-furgone: 57enne grave, in ospedale con l'elicottero

Grave incidente stradale a Cogorno, poco dopo le ore 14 di giovedì 12 gennaio 2023. Per ragioni ancora da accertare si sono scontrati un furgone e una moto in via Maggiolo, ad avere la peggio è stato l'uomo alla guida del mezzo a due ruote, un 57enne rimasto gravemente ferito.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 con l'automedica Tango 1 e un'ambulanza della Croce Rossa di Cogorno. Le condizioni del motociclista sono sembrate subito molto gravi, è stato quindi disposto il trasferimento d'urgenza in ospedale.

Il 57enne è stato quindi issato sull'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco e portato a Genova per il ricovero al Villa Scassi di Sampierdarena.