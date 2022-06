Scontro moto-furgone in autostrada: due feriti gravi

Grave incidente sull'autostrada A7 intorno alle 13:30 di sabato 11 giugno 2022 all'altezza di Isola del Cantone, in direzione Genova. Per ragioni ancora da accertare si sono scontrate una moto con a bordo due persone e un furgone.

Ad avere la peggio sono stati i due motociclisti, un uomo e una donna tra i 45 e i 50 anni, entrambi soccorsi dal personale del 118 intervenuto sul posto con ambulanze e automedica.

Per entrambi è stato disposto il trasporto d'urgenza in elicottero, l'uomo è stato trasportato da quello arrivato dal Piemonte all'ospedale di Alessandria, la donna al San Martino di Genova con l'elisoccorso Grifo. Entrambi gravi, intubati e in codice rosso. Meno gravi le condizioni del conducente del furgone, portato in codice giallo al Villa Scassi di Sampierdarena.