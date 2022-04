Schianto tra due moto sul Fasce, 50enne in codice rosso al San Martino

Schianto tra due moto oggi pomeriggio, sabato 9 aprile, sulla strda che porta al monte Fasce. L'incidente è avvenuto alle 17.30 circa, protagonisti due motociclisti che sono stati assistiti dai soccorritori del 118.

Sul posto l’automedica e lacroce rossa di Apparizione. Un uomo di 50 anni è stato trasportato in codice rosso al San Martino, un ragazzo ventenne in codice giallo. Entrambi non sarebbero gravi.

Alla polizia locale spetterà capire la dinamica dello scontro e le relative responsabilità. Quella del Fasce è una delle strade più amate dai centauri per il panorama e per le curve.